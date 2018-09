El MNAC exposa un dia la talla romànica la Majestat d'Éller

El Museu Nacional d'Art (MNAC) ha anunciat l'exposició de forma excepcional aquest dijous de la Majestat d'Éller, una talla romànica que forma part del fons del MNAC i que és originària de l'església de Santa Eulàlia d'Éller, al terme municipal de Bellver.

L'exposició de la talla s'emmarca en l'acte de presentació del llibre Les majestats de la Cerdanya, de Montserrat Jorba, una obra editada per Salòria aquest mateix any i que ja va ser presentada a la vall fa uns mesos.

La presentació, que es farà de 6 a 8 del vespre, inclourà la taula rodona «Les Majestats romàniques a Catalunya. On, com, per què?», amb l'autora del llibre i els experts Manuel Castiñeiras i Jordi Camps. La Majestat d'Éller es podrà contemplar a la sala deu del MNAC. Després de la taula rodona es podran visitar les sales del museu. La talla d'Éller fa 154 x 108 centímetres. Els historiadors la daten de mitjan segle XII.