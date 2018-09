ERC de la Seu vol un pacte per la via pública

?El grup municipal d'ERC de la Seu ha proposat l'establiment d'un pacte de ciutat per a l'arranjament de la via pública. Segons els portaveus de la formació, «la proposta persegueix la millora de la ciutat, captar el màxim de sensibilitats per assolir un consens i a la vegada defugir interessos partidistes». ERC vol eliminar les barreres arquitectòniques i arranjar els desperfectes.