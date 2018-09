Les obres de millora de la carretera de la Vansa i Tuixent començaran al 2019

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat aquest divendres que les obres de millora de la carretera C-462, que discorre per la vall de la Vansa i Tuixent, començaran durant el primer trimestre de 2019. En el marc d'una visita a l'Alt Urgell, ha concretat que el primer tram que s'executarà té una longitud de 14,5 quilòmetres i va des de la cruïlla del nucli d'Artedó, d'Alàs i Cerc, al d'Adraén, que pertany al municipi de la Vansa i Fórnols. El pressupost d'aquesta actuació, que al 2010 es va adjudicar però no es va dur a terme per manca de pressupost, ascendeix als 3,5 milions d'euros i inclou el reforçament del ferm i la correcció d'algunes corbes, a més d'implementar altres mesures de seguretat.

Precisament, Calvet ha exemplificat el cas d'aquesta via, reivindicada històricament al territori, per defensar la necessitat de "fer un esforç" per disposar d'una partida destinada al manteniment de carreteres. De fet, aquesta és una de les demandes de la campanya del toc de campanes 'a morts', que s'ha dut a terme en diferents punts del Pirineu i sobre la qual el conseller ha afirmat: "Entenem aquest repic i gairebé el compartim; dit això, el què hem de fer és fer feina", ha dit.

El titular del departament de Territori i Sostenibilitat ha dit que espera poder licitar i adjudicar en breu els treballs de millora d'un tram de 14,5 quilòmetres de la carretera C-462, amb l'objectiu que les obres puguin començar durant els tres primers mesos de l'any que ve. La via, que connecta la Seu d'Urgell amb les comarques del Solsonès i el Berguedà, uneix els termes municipals de Josa i Tuixén i de la Vansa i Fórnols amb la capital alturgellenca. La primera intervenció, que comptarà amb una inversió de 3,5 milions d'euros, es durà a terme entre la cruïlla del nucli d'Artedó i el d'Adraén i és, precisament, la que ja es va adjudicar l'any 2010 però que, arran de la crisi econòmica, no es va poder executar.

Calvet ha explicat que la intenció és dividir l'actuació global en la via en quatre fases, executant-ne una cada any. D'aquesta manera, després de la millora "del ferm, els revolts i mesures de seguretat" del primer tram, els treballs es duran a terme entre el nucli d'Adraén i Tuixent i entre aquesta darrera localitat i Coll de Port. A més, també s'intervindrà en un tram de la carretera C-563, que va des de Tuixent a Gósol (Solsonès). La inversió aproximada de cadascuna d'aquestes fases ascendirà, aproximadament, als 3 milions d'euros.

Per la seva banda, l'alcalde la Vansa i Fórnols, Pep Camps, ha afirmat que l'anunci del conseller és "una gran notícia" i que des del municipi faran un seguiment per tal que "tots els processos es duguin a terme" dins del termini previst. Mentre, l'alcaldessa de Josa i Tuixén, Marta Poch, ha dit que les obres serviran per guanyar en "seguretat i eficàcia", a més de suposar una millora en seguretat, ja que ha explicat que la calçada s'eixamplarà en alguns trams.

El conseller ha citat el cas d'aquesta via, de la qual se'n reclamava millores des del territori, per defensar la necessitat de "fer un esforç" per poder disposar d'una partida pressupostària destinada al manteniment de carreteres, tant de caire ordinari com extraordinari i tenint en compte també l'afectació de la neu en alguns casos. En aquest sentit, ha valorat positivament la campanya que s'ha dut a terme darrerament en alguns punts del Pirineu, la qual consisteix a fer un toc de campanes 'a morts' per reivindicar més recursos en infraestructures. Concretament, ha afirmat: "Entenem el repic i gairebé el compartim; dit això, hem de fer feina", en referència a la necessitat d'orientar inversions a la conservació i gestió de les infraestructures existents.

Calvet també s'ha referit en la seva visita a l'Alt Urgell a les obres del túnel de Tresponts, a la C-14. El conseller ha explicat que els treballs avancen al ritme previst i les voladures per executar-lo començaran a l'octubre. D'altra banda, juntament amb el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, i el secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, Calvet ha participat a la Taula Estratègica d'Estacions de Muntanya. En aquesta reunió, s'han tractat, entre altres temes, el suport i la implicació del Govern en la candidatura Pirineus-Barcelona als Jocs Olímpics d'Hivern.