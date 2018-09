Alp i Martinet projecten noves rutes i productes turístics sobre els búnquers

Els ajuntaments d'Alp i Martinet s'han proposat reimpulsar amb nous productes l'actual oferta de turisme històric al voltant dels búnquers del franquisme. Un treball de camp sobre els búnquers que hi ha als dos municipis per part d'alumnes del màster d'Història Contemporània i Món Actual de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) servirà als consistoris per perfilar en els pròxims mesos les noves línies d'actuació.

Entre les possibilitats de nous productes turístics hi ha rutes se-nyalitzades amb plafons pels entorns d'Alp, la collada de Toses i Martinet o una aplicació turística específica per a dispositius mòbils, segons ha explicat l'alcalde d'Alp i president del Consell Comarcal, Ramon Moliner. L'existència encara d'importants vestigis d'aquells búnquers entre Alp i Toses ha empès tots dos ajuntaments a coordinar-se per establir un projecte turístic conjunt. Les noves propostes de turisme cultural han de complementar i ampliar la visita al Parc dels Búnquers de Martinet, que en els últims anys ha experimentat un renaixement gràcies, en bona part, a una nova dinamització i l'organització d'activitats. Aquest any 21018 el Parc dels Búnquers de la ribera del Segre ha rebut més de 3.000 visitants. La tècnica del parc, Anna López, ha exposat que cada any detecta que hi ha més interès per aquest episodi històric viscut al territori. Així, en els últims tres anys s'hi ha observat un augment dels visitants procedents del centre d'Europa, principalment dels Països Baixos i Bèlgica. López ha explicat que «el públic que ve des del vessant nord del Pirineu, a França, té interès a empatitzar amb la memòria històrica».

La recerca dels búnquers perduts en el límit entre la Cerdanya i el Ripollès ha comptat en els últims anys amb la feina voluntària de veïns interessats en la història local, com és el cas de Pere Secases, qui ha localitzat unes 350 d'aquestes construccions de defensa construïdes pel règim franquista com a línia preventiva d'un atac militar pel Pirineu. Un altre d'aquests voluntaris ha estat Pere Cirera, que ha argumentat que «la gent ve molt desorientada, no en té ni idea, del que va significar la Línia P», per la qual cosa ha trobat del tot justificat crear nous productes de divulgació que n'expliquin la història. Cirera ha explicat que a la zona de la collada hi ha búnquers de diversos tipus i que alguns estan dissenyats per poder disparar amb canó, amb metralleta i amb fusell. També n'hi ha que eren refugis.