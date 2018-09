L'entitat Jocs sense Fronteres celebra a la Seu un matí d'esport, família i solidaritat

L'associació benèfica Jocs sense Fronteres ha organitzat per a diumenge, 23 de setembre, a la Seu d'Urgell una matinal esportiva i de curses solidàries. L'activitat es farà al Parc Olímpic del Segre a partir de les deu del matí. L'objectiu de la jornada és fomentar els valors d'esport, solidaritat i família. Els portaveus de l'entitat Yolanda Castillejo i Àlex Bertran han explicat que l'acció s'adreça a nens i nenes de 0 a 15 anys i a les seves famílies.

La matinal esportiva consistirà en la pràctica de jocs adequats a cada grup d'edat dels infants participants que podran estar acompanyats per les seves famílies. Pel que fa a les curses solidàries també s'aniran desenvolupant per grups d'edat i es clouran amb una d'oberta a tothom. Castillejo ha remarcat que «tots els jocs estaran oberts tant als infants com als seus pares i mares, se'ls ensenyaran valors i se'ls rectificarà. Les curses solidàries no seran competitives i tots els participants obtindran el mateix obsequi.