L'últim viatge de la Lletera d'Arsèguel

A l´esquerra, la Lletera surt per última vegada del garatge on ha estat desada des dels anys vuitanta. A la dreta, veïns que observen el trasllat

A l´esquerra, la Lletera surt per última vegada del garatge on ha estat desada des dels anys vuitanta. A la dreta, veïns que observen el trasllat ariadna plans

La Lletera ja no és a Arsèguel. El vehicle de transport mixt de llet i passatgers que durant tres dècades va fer el servei a la zona de l'Urgellet i que des de l'any 1986 estava desat en un garatge a peu del Cadí, ha estat traslladat aquest estiu al Museu de la Ciència i la Tècnica. Els propietaris, la família Barral, l'han cedit perquè formi part de la col·lecció de vehicles que conformen la història del transport al país.

El petit camió va fer el servei de transport de mercaderies i persones a la línia entre Cava i la Seu entre els anys 1962 i 1986. Es va fer molt popular des que, a principi dels anys 60, el ministeri d'Obres Públiques concedís a Joan Barral la línia de transport. El vehicle, que el poble la va batejar com la Lletera, era un model de la marca Ebro que es va modificar per poder portar-hi persones. La cabina i la caixa es van fer de manera artesanal per un carrosser de Ponts. El vehicle va recollir durant un quart de segle les llaunes de llet de vuit litres de Cava, Ansovell, Arsèguel i Alàs per portar-les a la Cooperativa Cadí. Ho feia compaginant la càrrega amb un passatge de catorze places per a veïns que anàven diàriament a la Seu. La Lletera també portava la cor-respondència, les bones i males notícies, i feia encàrrecs per abastir els veïns de medicines, tabac o butà. L'entrada en vigor de la nova normativa de transport de la llet va comportar la supressió del servei.

El cap de l'àrea de Conservació del mNACTEC, Òscar Gonzàlez, ha argumentat que el valor d'aquest vehicle recau en el testimoni que dona del transport local als Pirineus: «És una peça que serveix per il·lustrar el transport mixt de mercaderies i persones i que s'adequa a unes condicions de muntanya molt determinades. El conjunt de les visions locals és el que ens dona la visió global del país».

De moment el vehicle no es restaurarà perquè està en bones condicions. Gonzàlez no ha descartat que formi part d'alguna exposició futura sobre la història del transport. Després que hagi estat adquirit i traslladat a les dependències del mNACTEC de Cervera, els seus tècnics iniciaran una recerca històrica sobre el seu servei. L'operació de càrrega de la popular Lletera va despertar molta expectació entre els veïns d'Arsèguel, sobretot entre els de més edat, que encara recorden els viatges a la Seu amb les llaunes de llet. Va ser l'últim viatge de la Lletera, el que la porta a la història dels Pirineus.