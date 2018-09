Puigcerdà viu amb èxit el nou concurs de gossos pastor interraces i ara vol la final

Puigcerdà ha celebrat amb un bon èxit de públic i valoració entre els professionals el primer concurs interraces de gossos pastor, que ha de possibilitar la creació d'una lliga nacional amb aquesta tipologia de prova que vol fer una passa més enllà respecte dels tradicionals concursos exclusivament de gossos d'atura. La col·laboració entre els pastors impulsors del concurs i l'Ajuntament de la vila s'ha visualitzat aquest diumenge mateix amb un acord entre les dues parts per consolidar l'esdeveniment els pròxims anys i fixar a Puigcerdà la prova final de la nova lliga.

Centenars de persones, entre les quals ramaders de la vall, altres cerdans, segons residents i visitants es van concentrar en un prat de la zona poliesportiva per presenciar les proves d'habilitat per als gossos que els organitzadors van preparar específicament per a aquest concurs. Hi van prendre part vuit pastors amb els seus gossos, de races diverses com ara border collie, d'atura, Gorbea, Labrit o pastor de Beauce. En nom de l'organització, el pastor cerdà Esteve Ribero va argumentar que «estem molt contents, no ens esperàvem tanta gent, ha estat un èxit. Hem parlat amb l'Ajuntament de continuar cada any amb el concurs i, també, de constituir una lliga interraces». Ribero va avançar que «si aconseguim organitzar la lliga de concursos, Puigcerdà serà on farem sempre la final, perquè és el primer lloc on ens han obert les portes». La possible lliga ja té contactes per a altres seus al Priorat, al Baix Camp, a la mateixa Cerdanya i a Terrassa.

L'objectiu principal del concurs no és tant definir un campió com ajudar els pastors, que tots tenen ramat, a trobar els gossos amb més bones aptituds i després possibilitar-ne la descendència i la perpetuació de la raça. En aquest sentit, Ribero ha explicat que en aquest primer concurs ja s'ha pogut contactar amb el pastor bretó que ha fet de jurat, el qual hi ha portat una gossa «espectacular».