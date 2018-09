ERC de Puigcerdà es proposa renéixer a partir de la feina amb el nou regidor

La secció local d'ERC de Puigcerdà ha encarat la pròxima presa de possessió del nou regidor municipal, Joan Manel Serra, en substitució del dimissionari Raimon Ribas, com l'inici d'una nova etapa de reimpuls que ha de tenir continuïtat en les municipals de l'any que ve. L'objectiu en què treballen el mateix Serra i els seus companys de partit, que estan fent reunions per dissenyar l'acció d'oposició immediata i el pròxim escenari electoral, és que ERC recuperi el pes que havia tingut a l'Ajuntament de Puigcerdà, on va governar fins fa dos mandats.

El nou regidor, nascut l'any 1972 a la vila de Puigcerdà i professional del món immobiliari, ha explicat que davant l'evidència que el poble ha volgut un ple pràcticament monocolor en mans del PDeCATt, també «hi ha molta gent que ens anima a fer un equip potent i fort per trencar aquesta dinàmica, perquè també hi ha gent a qui no agrada que tot sigui tan monocolor».

Serra no ha descartat que sigui el candidat d'ERC a les municipals però ho ha deixat en mans del debat que s'ha de portar a terme al partit i de la possibilitat que sorgeixi algun candidat millor: «Això és el que estem treballant; sí que hi ha gent que es postula en aquest sentit, però també n'hi ha d'altres a l'equip de treball a qui també veig capacitats per assumir aquest rol. No ho hem de focalitzar en mi perquè potser dels que som ara o dels que poden venir sorgeix algú motivat que amb el seu discurs arrossega els altres, i qui soc jo per dir-li que no sigui el candidat. Això sí, crec que la decisió l'hem de prendre abans de Nadal».

Sobre les possibilitats del partit en els futurs comicis municipals i la possibilitat que la formació aprofiti la força que té ara a escala nacional, el nou regidor ha afirmat que «pitjor no anirem, això ho tenim claríssim».



Discutint el perfil d'oposició

Serra ha explicat que el partit està discutint els temes troncals sobre els quals treballarà en els mesos que queden de mandat al ple municipal: «Tenim les idees bastant clares però no sabem quines seran les prioritats; l'aire que es respira a les jornades de treball m'encoratja bastant».

El nou regidor de l'oposició municipal, que molt probablement prendrà el càrrec durant el pròxim ple del mes l'octubre, ha garantit als votant i simpatitzants d'ERC i a la població en general de la vila que «farem molta feina, això és claríssim, i ho veig a les jornades de treball; no hem vingut a passejar».