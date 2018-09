Territori vol iniciar el 2019 les obres de la carretera a Tuixén

El departament de Territori i Sostenibilitat té previst iniciar l'any que ve les obres de millora de la carretera de la capital alt-urgellenca a Josa i Tuixén, la Vansa i Fórnols. Així ho ha anunciat el mateix conseller, Damià Calvet, en el transcurs d'una visita institucional a la Seu, on va ser rebut per l'alcalde, Albert Batalla.

Segons ha explicat el mateix Ajuntament de la Seu, en l'acte protocol·lari celebrat a la sala plens per rebre el conseller, l'alcalde va agrair al conseller el compromís del departament de Territori i Sostenibilitat amb la Seu i la comarca per portar a terme dues infraestructures «bàsiques» que l'Alt Urgell tenia pendents des de feia anys. Per una banda, les obres del túnel de Tresponts, que avancen a ritme previst, segons han remarcat els responsables de les dues administracions, i per l'altra, les obres de millora de la carretera de la Seu a Josa i Tuixén i la Vansa i Fórnols, de les quals el mateix conseller ha anunciat la imminent licitació per tal que es puguin iniciar a principi del 2019. El conseller va signar en el llibre d'honor de l'Ajuntament acompanyat de bona part del ple.