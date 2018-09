Dues construccions romàniques, declarades Bé d'Interès Cultural

El Govern de la Generalitat ha declarat com a Bé Cultural d'Interès Nacional el campanar de Sant Martí de Bescaran i l'església de Sant Martí d'Ars,ambdós situats en dos nuclis del municipi les Valls de Valira, a l'Alt Urgell.

La declaració per a aquestes dues construccions històriques ha estat aprovada en la categoria de Monument Històric i la voluntat, amb la presa d'aquesta decisió, és que l'entorn quedi protegit.

Pel que fa al campanar de Sant Martí de Bescaran, es tracta d'una obra d'estil romànic dels segles XI-XII i, segons els experts, el seu model és comparable amb els més prestigiosos de Catalunya. L'església d'aquest campanar és propietat del bisbat d'Urgell.

Per la seva banda, l'església ubicada a Ars, també d'estil romànic del segle XI, està considerada com un dels exemples de l'arquitectura religiosa d'aquesta època, especialment per la qualitat estructural i artística del seu campanar, que, a més, és de tipus rodó. La torre té 17 metres d'alçada i consta d'una planta quadrada de 4,40 metres de costat. Com l'església de Sant Martí de Bescaran, és propietat del bisbat d'Urgell.