La Seu enquesta els veïns sobre la festa major i recull nous suggeriments

L'Ajuntament de la Seu ha tornat a posar en marxa una enquesta per valorar la festa major, celebrada com cada any a final d'agost. Els veïns ja la poden respondre en línia per valorar la festa en la qual també poden fer arribar suggeriments i propostes de millora de cara a la programació de l'any que ve.

La regidora de Festes i tradicions, Sílvia Iscla, ha explicat que «l'equip de govern potenciem la participació. Les respostes que rebem les tenim en compte cada any a l'hora de programar les activitats».