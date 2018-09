ERC de Puigcerdà alerta de perill ambiental per un vehicle abandonat

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Puigcerdà ha demanat a l'equip de govern que retiri de la via pública un vehicle accidentat que fa més d'un mes que hi és. El grup de l'oposició, que les pròximes setmanes estrenarà regidor amb la incorporació al ple de Joan Manel Serra, ha emès un comunicat públic en què alerta que la presència del vehicle pot esdevenir un perill per al medi ambient perquè és a tocar d'una sèquia, on podrien anar a parar els líquids contaminants del vehicle.

Així, el nou equip de treball d'ERC ha remarcat que «sobre la base de la Llei 11/1999, de 21 d'abril, reguladora de les bases i altres mesures per al desenvolupament del govern local, en matèria de trànsit i circulació de vehicles motoritzats, demanem a l'Ajuntament de Puigcerdà la retirada immediata del vehicle sinistrat, Volkswagen Polo amb matrícula T-2678-AM, al polígon de Sant Marc des de fa aproximadament més d'un mes».

Els portaveus del partit a l'oposició del govern del PDeCAT que encapçala Albert Piñeira han argumentat que, «per l'estat de degradació en què es troba i la seva proximitat a la sèquia, es fa palesa la possible pèrdua de líquids cor-rosius a les aigües i al medi propers», per la qual cosa han instat el govern a tenir cura de l'espai públic: «Mantinguem els carrers nets i seguim treballant per un Puigcerdà millor». ERC ha aprofitat la demanda per llançar el lema «Fem Puigcerdà».