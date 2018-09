Junts per la Seu designa el director de l'hospital com a nou alcaldable

L'Assemblea del PDeCAT de la Seu ha confirmat el que es comentava als entorns polítics de la capital alt-urgellenca des de fa mesos: el pediatre i director assistencial de l'Hospital de la Seu, Jordi Fàbrega, serà el candidat a l'alcaldia en substitució d'Albert Batalla. L'encara alcalde ha presentat i beneït la candidatura de Fàbrega tot afirmant que, en cas que aconsegueixi el càrrec, la Seu «quedarà en bones mans».

Ja escollit com a candidat a les eleccions municipals, Jordi Fàbrega s'ha compromès a agafar el relleu de Batalla com a candidat a l'alcaldia i ha reconegut que, «tot i que és difícil superar la tasca feta per l'actual alcalde i el seu equip, em fa molta il·lusió aquest nou repte perquè m'identifico i sento l'escalf de molta gent que té ganes de treballar per la Seu en positiu». El candidat escollit hi ha afegit que «personalment i professional em sento en un moment idoni per dedicar temps i il·lusió a la ciutat que m'estimo, i vull contribuir a fer-la avançar, per fer una ciutat per a tothom». El ja candidat ha argumentat que en les pròxims setmanes concretarà un treball per formar un grup de col·laboradors que li permeti encarar amb garanties el repte: «Farem un equip transversal per guanyar i governar». En aquest sentit, des de l'assemblea del PDeCAT de la Seu han afirmat que la candidatura de Junts per la Seu «ha estat concebuda com un projecte que va més enllà d'un partit polític i que aplegarà diferents sensibilitats». Aquest equip donarà a conèixer les primeres propostes per a la ciutat que tenen al cap en un acte públic que se celebrarà durant la primera quinzena d'octubre.

Jordi Fàbrega va néixer el 1972 a Lleida i sempre ha estat vinculat a la Seu, segons ha explicat ell mateix. Actualment és director assistencial de l'hospital local i pediatre, i com a tal ha exercit a diversos centres hospitalaris, com ara el de la Vall d'Hebron, els Germans Trias i Pujol i al mateix Hospital de la Seu. Igualment, ha estat professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la de Lleida i fundador de la Cooperativa Pediatria dels Pirineus. En l'àmbit personal, el nou candidat hereu d'Albert Batalla és soci d'Òmnium Cultural, secretari del Club de Futbol Ciutat de la Seu i cofundador d'Igerseu. També és portaveu de la Comissió de Suport de l'Escola Catalana a la ciutat i president de mesa al referèndum de l'1d'octubre de l'any passat.