El PSC de la Seu fa costat als botiguers per fer flexible l'ordenança sobre rètols

El grup municipal de Compromís per la Seu ha anunciat el seu suport als botiguers locals en la demanda de modificació de l'ordenança de rètols perquè sigui més flexible.

El grup de Compromís, després de parlar amb els diferents sectors afectats per l'ordenança que regula els rètols a la Seu, segons ha assegurat, «dona suport a les seves demandes i, per tant, defensarà el canvi d'aquesta ordenança i la seva flexibilitat; també donarà suport als canvis del Pla General d'Urbanisme, PGOU, necessaris per poder tirar endavant aquelles propostes que siguin interessants com la instal·lació de banderoles al centre històric»,segons han remarcat des del partit.