La Cerdanya impulsa un pla perquè les ambulàncies creuin les fronteres

L'Hospital de Cerdanya ha ideat i impulsat un projecte de coordinació europea que ha de permetre els serveis d'emergències dels estats creuar les fronteres per, així, optimitzar els recursos mèdics i assistencials en cada territori fronterer.

La concreció del projecte s'ha obert en una reunió celebrada al mateix hospital transtronterer de Puigcerdà amb representants dels serveis d'emergències d'Euskadi, Aquitània, Catalunya, Occitània, Navarra, Aragó i Andorra. El projecte, que porta per nom «Quan les urgències borren fronteres», ha de facilitar la intervenció dels serveis d'emergències mèdiques de cada país a l'altra banda de la frontera comuna, segons remarquenels seus impulsors. El fet que la gènesi de la proposta sigui l'Hospital de Cerdanya parteix de l'evidència que és l'únic d'Europa on ja coexisteixen els serveis d'emergències català, el SEM, i el francès, el SAMU. Els principals entrebancs actuals per a unes emergències transfrontereres són les titulacions i col·ligiacions del personal sanitari, així com la coordinació de les centrals que activen els recursos com ara les ambulàncies i els helicòpters. En aquest sentit, els delegats de cada territori ja han iniciat els tràmits en cada estat per avançar en el transfronterisme. Així, per exemple, l'Agència Regional de Salut ha obert els contactes amb la delegació d'afers europeus per polir els aspectes jurídics amb el SAMU. El projecte s'ha de cloure el novembre del 2019 amb un pla pilot a la Cerdanya que després s'exportaria a tot els Pirineus.