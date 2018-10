Les feministes de l'Alt Urgell lluiten pel dret a avortar a Andorra

Els Col·lectius Feministes del Principat d'Andorra i de l'Alt Urgell, juntament amb organitzacions polítiques compromeses amb la lluita feminista, han activat una campanya de denúncia per la situació que asseguren que es pateix a Andorra pel que fa al dret de l'avortament. Els portaveus dels col·lectius han emès un comunicat per «denunciar públicament la situació de greu vulneració del dret fonamental de les dones a exercir el nostre dret al propi cos a Andorra, on l'avortament és il·legal sota qualsevol circumstància». El comunicat remarca que «a Andorra l'avortament està prohibit fins i tot en els tres supòsits bàsics: en cas de violació, en cas de perill de vida per a la mare i en cas de malformació del fetus, i per a qualsevol d'aquests motius les dones andorranes ens veiem obligades a marxar i avortar sota una altra legislació. Denunciem aquesta greu situació de penalització i criminalització que respon a una motivació política, exercida per estructures de poder on regna un fonamentalisme religiós».