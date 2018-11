Puigcerdà estrena 40 anys després nova maquinària per a «la millor pista de gel»

Puigcerdà ja té nova maquinària per a la fabricació del gel d'un dels equipaments més emblemàtics de la vila: la pista on es practiquen les tres disciplines sobre gel, hoquei, patinatge i cúrling. Després de quatre dècades utilitzant una maquinària comprada ja de segona mà a una pista de Sevilla, Ajuntament, Generalitat i club poliesportiu han afrontat una inversió que s'ha situat al voltant dels 400.000 euros per canviar els compressors i la resta de sistemes interns que garanteixen la fabricació i manteniment de la làmina d'aigua glaçada.

La pista de gel és, per una banda, un equipament clau per a l'esport local, fins al punt que el consistori haurà de construir nous carrils per al cúrling per alliberar-ne horaris, i, per altra banda, un dels principals atractius turístics de la capital cerdana. Els caps de setmana i puntes turístiques la pista s'omple de visitants que utilitzen el servei de lloguer de patins. En els últims anys tota la maquinària s'havia anat malmetent fins al punt que la congelació del subsòl del pavelló havia posat en risc la seva continuïtat per un possible col·lapse del sistema.

La inauguració de la maquinària ha tingut aquest dissabte una visita a les parts internes del pavelló de les autoritats locals i del director general de l'Esport, Gerard Figueras, així com de la delegada d'esports de la Diputació de Barcelona, Maite Fandos, i d'un representant de la Federació Espa-nyola d'Esports de Gel. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha remarcat que amb la nova maquinària «Puigcerdà té amb diferència la millor pista de gel del país, ja per la fabricació de gel com per les graderies i la instal·lació en general». Piñeira, que ha lloat la feina dels encarregats del manteniment amb el tècnic Albert Bosom al capdavant, ha emfatitzat que amb aquesta actuació «Puigcerdà té pista de gel per als pròxims quaranta anys». L'escalfor produïda en la generació del fred s'aprofita per a la resta d'instal·lacions.



Dos milions els pròxims anys

La renovació de la maquinària, que ha durat dos anys, forma part d'un projecte de renovació integral de tot el pavelló que inclourà en pròximes fases la tanca perimetral, la coberta i la il·luminació, entre altres elements. En total el projecte preveu una inversió d'uns dos milions d'euros.