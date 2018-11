L'impacte de la segona residència equival a 4.000 veïns més cada dia

Les 14.000 cases, amb els seus 42.000 segons residents de la Cerdanya, suposen un impacte real sobre la població de la vall equivalent a una mitjana de quasi 4.000 veïns diaris més. Això es tradueix amb una població real constant a la vall que s'enfila fins a les 21.400 persones, quan el padró oficial és de 17.623 veïns. Així es desprèn de l'última actualització estadística de la població estacional de la Generalitat, que analitza els fluxos de gent pel ter-ritori en funció del seu lloc d'empadronament.

La Cerdanya lidera el rànquing als Pirineus pel que fa a la població estacional. Aquest és un concepte que fixa la mitjana diària sobre «la diferència entre les entrades a un municipi de persones que no hi resideixen i les sortides d'aquest municipi de la població que hi resideix, ja sigui per treballar, per estudiar, per estades en segones residències o per vacances», segons han explicat des de l'Idescat. Així, la Cerdanya té actualment una població estacional de 3.790 persones, la qual cosa suposa el 21,5% de la població local. Percentualment, en té més el Pallars Sobirà, amb el 32,9% de la població i 2.284 veïns estacionals. L'Alt Urgell té tan sols 81 veïns diaris de mitjana de població estacional, la qual cosa representa el 0,4% de la seva població. La Vall d'Aran rep un impacte de 2.687 veïns diaris més de mitjana sobre els 9.985 que hi estan empadronats. Als Prepirineus, el Berguedà té una població estacional de 588 veïns, l'1,5% de la seva població, i el Solsonès, 2.326, és a dir, el 6,2% dels seus 13.360 veïns.