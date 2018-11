La Cerdanya demana a la Generalitat que encara opti als Jocs d'Hivern del 2026

Figueras assegura als batlles que la Cerdanya continuarà tenint un paper central

La Cerdanya continuarà tenint un paper central en el nou model territorialitzat dels Jocs Olímpics d'Hivern Pirineus Barcelona que ara encapçala la Generalitat. Així ho ha fet saber el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, als màxims dirigents polítics de la comarca en una reunió del Consell d'Alcaldes celebrat aquest dilluns al vespre a Llívia. Figueras ha avançat la voluntat del projecte olímpic de comptar també amb l'empresariat local, al qual es convocarà pròximament. En aquesta trobada, els responsables de la proposta volen fer partíceps del projecte a l'empresariat local.

En la reunió, a la qual també hi va assistir el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, Óscar Cruz, es va posar al dia de la candidatura olímpica als alcaldes de la Cerdanya, els quals van demanar a Figueras que Ferrocarrils de la Generalitat agafi el paper d'Oficina Olímpica. En aquest sentit, els batlles cerdans volen que Ferrocarrils participi en el repartiment de les seus que han d'acabar designant-se a la Cerdanya, l'Alt Urgell i la Val d'Aran. Igualment, els alcaldes van demanar que no es tanqui la porta a la possibilitat d'optar a organitzar els jocs de l'any 2026 si la cojuntura política ho permet. En aquet sentit, el president del Consell Comarcal, Ramon Moliner, ha explicat que «es va fer l'encàrrec que si bé inicialment la candidatura està prevista pel 2030, si pel camí hi ha algun canvi o el COI no tingués opcions pel 2026, que es tingui la disposició de poder ser-ne seu».