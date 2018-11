Puigcerdà i la Generalitat projecten portar l'Arxiu de la Cerdanya a l'Acadèmia del llac

L'Ajuntament de Puigcerdà i la Generalitat projecten traslladar l'Arxiu Històric Comarcal de la Cerdanya a l'edifici conegut com l'Antiga Acadèmia del llac. Es tracta d'un edifici emblemàtic de la capital cerdana pel seu disseny eclèctic i per ser al bell mig del parc Shierbeck. Consistori i direcció general d'Arxius tenen sobre la taula el projecte de dedicar tot l'edifici al nou Arxiu Comarcal a fi de modernitzar i ampliar l'equipament cultural i donar-li més visibilitat.

Actualment l'Arxiu Històric Comarcal de la Cerdanya ocupa una part de l'edifici de l'antic convent de Sant Domènec, al passeig 10 d'Abril de Puigcerdà. Les instal·lacions han quedat petites i desfasades i des de fa anys les administracions n'estudien una reubicació. Abans de la crisi econòmica el consistori s'havia plantejat la reubicació de l'Arxiu en algun altre edifici més gran, projecte que, no obstant això, va quedar aparcat. En aquest debat també es va valorar la possibilitat de cedir a l'Arxiu un espai suplementari extern que servis de magatzem. Aquesta opció també va quedar descartada. Ara el consistori i la Generalitat han recuperat la idea a partir de la necessitat de l'Arxiu de gaudir d'unes instal·lacions més àmplies i idònies per a la custòdia de documents antics, i s'han fixat en l'edifici de l'Antiga Acadèmia. El projecte passa perquè l'Ajuntament cedeixi l'edifici a la Generalitat. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que el projecte «ens permetria tenir un Arxiu magnífic des del punt de vista de la ubicació i des del punt de vista del mateix edifici perquè té un valor patrimonial inherent». La mesura seguiria el model establert ja amb altres edificis nobles de l'entorn de l'estany com ara el que acull l'Escola Municipal de Música o el Consell Comarcal.



Ara és un local d'entitats

L'edifici de l'Antiga Acadèmia, conegut així perquè havia acollit un centre formatiu, ha tingut diversos usos en els últims anys, entre els quals una llar d'infants o la seu de la Unitat d'Escolarització Compartida. Es tracta d'una construcció de típica torre d'estiuejants d'inici del segle XX, disse-nyada unint diversos estils arquitectònics. Actualment les seves sales alberguen diverses entitats com ara la Fundació Tallers de Cerdanya, el grup de percussió i batucada, la societat de pesca i la comunitat musulmana local, entre d'altres.