L'Oficina Jove de l'Alt Urgell atén més de 83.000 consultes al llarg de deu anys

Coincidint amb el desè aniversari de l'Oficina Jove de l'Alt Urgell, aquest ens ha fet públiques les estadístiques d'ús. Així, en aquesta dècada l'oficina ha atès 83.315 consultes de part dels joves de la Seu i comarca.

Del total, 13.161 consultes han estat dirigides al servei de treball i garantia juvenil. Segons els responsables de l'ens, dins d'aquest servei destaquen projectes com la dinamització de la borsa de treball comarcal; programes ocupacionals; 4 edicions del workshop ocupacional; i el networking.

Igualment, el servei de participació ha donat resposta a 4.331 consultes, on hi ha els programes Agenda Jove d'Estiu; Dia de la Joventut; tallers per a joves; Parc de Nadal; Consell Municipal d'Adolescents; i Joves a la Fresca.

Per la seva banda, el servei d'educació, formació i lleure ha atès 12.369 consultes. El servei sobre l'habitatge n'ha rebut 12.998 sobre aspectes com ara els lloguers i les ajudes públiques.