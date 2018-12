Llívia aprofitarà l'aigua termal per escalfar la piscina municipal a l'estiu

L'Ajuntament de Llívia ha adjudicat les obres de perforació dels pous que han de treure l'aigua termal a la zona del parc de Sant Guillem a fi que els treballs s'iniciïn de seguida. Coincidint amb aquest tràmit previ a les obres, el consistori ha mostrat als veïns una recreació de com quedarà una zona de les basses termals, que han de poder inaugurar-se per Setmana Santa, segons la previsió del mateix equip de govern.

L'adjudicació de les obres preveu l'obertura d'un pou que accedeixi a una profunditat de 250 metres, fins la beta d'aigua que s'hi va trobar. Es tracta d'un corrent intern que prové del mateix que abasteix el complex termal de Dorres i que aportarà una aigua calenta sulfurosa a una temperatura de 47 graus. Les obres també inclouran la construcció d'una canonada i un intercanviador que connectarà la zona termal amb la piscina municipal, que d'aquesta manera es podrà escalfar uns quants graus per tal que el bany a l'estiu hi sigui més agradable. Aquesta actuació, que s'iniciarà darrere l'ermita de Sant Guillem, culminarà amb la construcció d'una àrea lúdica de bany de 3.000 metres quadrats. En aquest entorn es faran tres piscines, que ocuparan els desnivells del terreny amb diferents capacitats. La més gran tindrà una capacitat d'unes seixanta persones. Completaran el complex termal, que es podria anomenar Termes Júlia Lívica, segons una idea de l'alcalde, Elies Nova, una zona de casetes de fusta que serviran de vestidors i inclouran dutxes i una tanca perimetral, així com una zona d'accés. El projecte té un pressupost inicial de 270.000 euros que aporta el mateix Ajuntament.