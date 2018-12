El Consell cerdà tramita el forfet de temporada especial per als residents

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha publicat les bases per a l'obtenció del forfet de resident a la vall per esquiar a la Molina i a Masella, a través del forfet conjunt Alp-2.500.

Les oficines de l'òrgan comarcal tramiten els forfets després de la presentació dels documents necessaris per a l'acreditació, que són una fotografia, un certificat d'empadronament i el comprovant d'ingrés de l'import requerit en un compte corrent que dona el mateix Consell.

Igualment, cal aportar informació laboral com ara la còpia d'un document que acrediti que es treballa a la comarca o bé la còpia de l'alta de les obligacions fiscals pel que fa a ls autònoms. Els menors d'edat han de presentar un document que acrediti l'escolarització en algun centre docent de la Cerdanya. Amb l'acreditació presentada, els residents a la vall tenen accés a uns preus reduïts del forfet de temporada de la Molina, de 382 euros per als adults, de 194 euros per als nascuts entre 1993 i el 2000 i entre els anys 2001 i 2006, de 122 euros per als nascuts entre els anys 2007 i 2011, i de de 30 euros per als nascuts entre el 2012 i aquest any.

A partir de l'1 de febrer, els preus seran de 81 euros per a totes les categories d'edats. Igualment, el Consell tramita forfets familiars de temporada consistent en el d'un adult i un menor per 382 euros; el d'un adult i un infantil, júnior o jove per 463 euros o amb dos adults per 846 euros.

Pel que fa als preus pel forfet Alp 2.500, que permet esquiar a la Molina i a Masella, el ventall de preus generals de temporada va des dels 520 euros per als nascuts abans del 1992 fins als 55 euros els nascuts després del 2012.