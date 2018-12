Puigcerdà programa l'ampliació del pàrquing vertical al solar del Museu

L'Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat la pròxima ampliació del pàrquing vertical del Museu Cerdà amb l'annexió d'un solar adjacent amb l'equipament cultural que sumarà cinquanta places més gratuïtes i rotatòries.

L'equip de govern ha aprovat per al pla d'obres al municipi per a l'any que ve una doble actuació al pàrquing vertical: la consolidació del mur del Museu, que es va esllavissar fa unes mesos després d'un període de pluges, i l'adequació del solar com a part de l'aparcament.

El disseny inicial de l'edifici ja preveia la possibilitat d'annexionar el solar, que ara és buit, i l'acondiciament de parades d'ascensor als nous nivells per aparcar, que de moment estan deshabilitades i que s'activaran quan s'estrenin. Amb aquesta ampliació, l'equipament assolirà finalment les 250 places d'aparcament, gratuïtes i la major part sota cobert, que preveia inicialment. L'edifici n'ofereix actualment 200 que són clau per a la proposta comercial i turística del centre de Puigcerdà perquè els turistes puguin accedir a l'illa de vianants.

La construcció del pàrquing va comportar una inversió municipal de 895.000 euros que amb les obres de la pròxima ampliació a 250 places arribarà als 1,2 milions d'euros.



Mesures contra l'abús

Paral·lelament a l'ampliació de la capacitat del pàrquing, l'Ajuntament està elaborant un estudi sobre l'ús que en fan els veïns per decidir si hi introdueix un sistema de control de l'accés. La raó és l'abús que en fan alguns veïns, que hi aparquen tota la setmana aprofitant que és gratuït i sota sostre. Això limita el caràcter rotatori de l'aparcament, aspecte cabdal per al comerç.

El consistori ha admès que hi ha veïns que deixen el vehicle aparcat a l'equipament vertical de manera indefinida, i ha remarcat que vol evitar-ho i mantenir el seu caràcter rotatori i la seva gratuïtat, dos trets clau per al comerç local. Així, l'equip de govern no descarta instal·lar un sistema d'accés amb barreres i limitació del temps d'estacionament per garantir el caràcter rotatori.

Aquestes setmanes treballadors municipals observen i anoten els vehicles que hi estacionen més temps per elaborar un informe que indiqui la magnitud real del problema. Amb el bon funcionament del pàrquing vertical, l'Ajuntament vol complementar el també aparcament municipal del carrer Escoles Pies, que ofereix una hora gratuïta.