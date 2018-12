La duana amb Andorra reforça el control amb lectors de matrícules

L'Agència Tributària espanyola ha presentat aquest dimarts el nou sistema de Lectura Automàtica de Matrícules de la duana de la Farga de Moles, el qual té per objectiu millorar l'eficiència en la persecució del frau fiscal tot utilitzant al moment la informació que té la mateixa Agència sobre els vehicles que passen per la frontera.

La directora del departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Tributària, Pilar Jurado, ha explicat el funcionament del nou sistema i n'ha realitzat demostracions amb els agents de la Guàrdia Civil destacats al punt fronterer. Jurado ha argumentat que amb la lectura automàtica de matrícules es reforça i agilitza les tasques de control a la duana. El nou procediment utilitza 22 càmeres per analitzar els 10.000 vehicles que passen per la duana diàriament. Les càmeres i una aplicació informàtica vinculen de manera automàtica els vehicles amb informació de possibles casos de frau fiscal i duaner. Si el sistema detecta alguna coincidència, activa automàticament el semàfor vermell perquè actuïn els funcionaris.

Jurado ha remarcat que el sistema no tan sols ajuda a perseguir el frau sinó que, alhora, suposa un benefici per als viatgers i transportistes que travessen diàriament la frontera amb Andorra. D'aquesta manera l'estat espanyol pretén millorar el control dels moviments de capital superiors a 10.000 euros, que s'han de declarar, així com els de contraban de tabac, estupefaents, begudes alcohòliques entre d'altres. El sistema ha costat 400.000 euros.