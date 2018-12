Llívia localitza i recupera dues torres més de la muralla interna del castell

L'equip d'arqueòlegs responsable del projecte de recuperació de les restes del castell de Llívia han trobat en l'última campanya d'excavacions feta aquesta tardor dues noves torres a la muralla perimetral i els indicis de dues més que es miraran de recuperar en futures campanyes. Les dues noves torres se sumen a les set que ja hi havia localitzades i restaurades.

Les primeres hipòtesis dels arqueòlegs apunten que les torres trobades correspondrien a una de les entrades al poblat interior que hi havia dins la muralla de defensa perimetral. Aquest mur és objecte des de fa dues dècades d'un projecte de recuperació. En els últims cinc anys l'Ajuntament de Llívia i la Diputació de Girona han intensificat aquesta tasca a través d'un pressupost anual que li destinen per mantenir les excavacions.

Per a l'Ajuntament, la recuperació del castell és una actuació estratègica tant culturalment com turísticament, ja que suposa un complement ideal a la visita a la resta de patrimoni de l'enclavament i suposa una visita molt diferenciada de les que es poden fer a la resta de la vall.

El projecte de recuperació del castell de Llívia va tenir el 2013 un punt d'inflexió amb l'obertura d'un circuit de visites turístiques. La prop0sta permet recórrer un itinerari sobre passarel·les de fusta i miradors a tocar de les torres i muralles recuperades de la fortificació, que va ser pràcticament enderrocada el segles XV. Tant és així que els murs i torres ja tornen a ser visibles des del nucli urbà de Llívia.

Els experts historiadors situen el més que probable establiment d'aquest punt fortificat estratègic ja en èpoques ibera i romana, per bé que la documentació existent no ho ha pogut corroborar. Durant les excavacions s'hi han anat trobant ceràmica de l'època romana així com vestigis dels segles IX i XI. En les pròximes campa-nyes d'excavacions, els arqueòlegs trauran a la superfície dues torres més.