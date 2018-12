Llívia reimpulsa el projecte turístic del Camí Ramader

El departament d'Agricultura ha mostrat el seu suport al projecte que lidera l'Ajuntament de Llívia amb els de Lluçà i Santa Margarida i els Monjos per recuperar i reimpulsar el Camí Ramader de Marina, tant a nivell cultural com turístic.

La consellera Teresa Jordà ha avalat la presentació de l'associació i l'obertura a tots els municipis per on passa la ruta, fet que donarà un nou impuls al projecte iniciat fa tres anys, segons han remarcat els seus responsables. En aquest sentit, la nova associació «permetrà disposar d'una eina que faci possible articular el treball conjunt entre totes les poblacions, per tal de reivindicar la transhumància i recuperar el Camí Ramader de Marina, donant-li nous usos i generant desenvolupament local al territori», segons han remarcat des de l'entitat. La presentació es va fer a Santa Creu de Jutglar, a Olost, i va tenir la presència de l'alcalde de Llívia, Elies Nova.