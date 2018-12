ERC de Puigcerdà denuncia deixadesa als parcs infantils i alerta que comporta perill

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Puigcerdà ha entrat al consistori una denúncia pel que considera una situació d'abandonament i perillositat dels parcs infantils de la vila. El grup de l'oposició ha instat el govern local a activar una «actuació immediata a tots els parcs i zones infantils del municipi per tal d'evitar danys personals, i donar una imatge digna a les zones d'esbarjo i de lleure de la vila».

El grup d'ERC ha presentat a l'Ajuntament un informe amb catorze parcs infantils de la vila que presenten deficiències tant pel que fa als elements estructurals o de jardineria com al mobiliari de jocs o esports. El grup de l'oposició al govern del PDeCAT ha argumentat que «l'estat i la deixadesa en què es troben els parcs on la mainada ha de jugar fa que acabin sent llocs on poden prendre mal depenent del gronxador, tobogan o banqueta on es jugui. Ens tots es pot veure la manca absoluta de manteniment, gronxadors amb cadenes trencades, porteries de futbol amb les xarxes malmeses, perímetres trencats o inexistents i una llista inacabable de bassals d'aigua».



Dos anys després

En la denúncia presentada, el grup hi afegeix que «una vila com Puigcerdà no es mereix la manca de seguretat en els jocs dels nostres infants ni la pèssima imatge que donem als que ens visiten. La falta de manteniment i la deixadesa d'aquests espais per part de l'actual equip de govern ja fa temps que es denuncia per part del nostre grup». Tant és així que el partit recorda que ja el mes d'agost del 2016 el llavors regidor d'ERC, Raimon Ribas, va elevar al ple municipal una denúncia sobre l'estat del parc infantil del barri de l'Estació. Més de dos anys després d'aquella denúncia, la tanca perimetral de fusta, que temporalment es va arreglar superposant-ne una de plàstic, continua malmesa, segons el grup municipal republicà.