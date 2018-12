La Seu incorpora al Nadal propostes gastronòmiques i comercials

El programa nadalenc de la Seu d'Urgell «El món màgic de les muntanyes» incorpora aquest any noves propostes comercials i gastronòmiques. Així, onze establiments oferiran propostes gastronòmiques i gormandes aquest Nadal, que van des de galetes i petits pastissos fins a rodons de vedella, secallones, cistelles i paneres amb fruites i hortalisses i infusions, segons ha enumerat l'Ajuntament. Igualment, set establiments ofereixen també el Dolç Màgic de les Muntanyes. Es tracta del Forn Blasi, Fleca Sansa, Forn Sant Joan, Crosta i Molla, Pastisseria Cadí i Pastisseria Leiva. Pel que fa als Sabors de Nadal, es podran trobar a Carnissera Charlie, Xarcuteria Pagès, Fruites Seu i Cafè dels Escoberts. Una de les novetats d'aquest any és també la creació de sobres de sucre de col·leccionista amb la imatge del programa. Com en edicions anteriors, els establiments de copes continuaran oferint el Ginfer, un gintònic amb «gust de bosc i ànima de senglar», segons els seus creadors.