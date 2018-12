L´anticicló deixa el pont turístic amb el sector de l´esquí a mig gas

La temporada d'esquí que va començar amb força més aviat que mai el pont de Tots Sants, el dia u de novembre, s'ha vist frenada per la falta de noves precipitacions i l'anticicló, la qual cosa ha obligat les estacions a fer mans i mànigues per mantenir en condicions un mantell blanc mínim per al pont de la Puríssima, un dels històricament preferits pels esquiadors. Les altes temperatures i les situacions d'inversió tèrmica que dominen la informació meteorològica del país en els últims dies ha comportat una reducció dels circuits esquiables i de la qualitat de la neu. No obstant aixó, els gruixos acumulats a les cotes altes garanteixen als aficionats més experts bones baixades. La situació afecta tant l'esquí alpí com el de fons, que també va obrir la temporada fa quatre setmanes amb molt bones expectatives. Així, el pont està sent protagonitzat a les cotes populars per les famílies i els trineus a les estacions alpines i les raquetes a les nòrdiques.

De les estacions d'esquí alpí de la Baixa Cerdanya, la de Masella és la que gaudeix encara de millors condicions gràcies a la seva situació al vessant nord que li aporta temperatures més baixes. Així, a la Molina ha modificat la previsió que va fer fa una setmana i ha dirigit els esquiadors als accessos de Roc Blanc, Cap de Comella, Alabaus i el Telecabina per tal que iniciïn les baixades a les cotes altes on encara hi ha bona neu. L'estació de Ferrocarrils ofereix en aquest inici del pont uns gruixos de neu d'entre vint i quaranta centímetres de neu pols amb onze pistes obertes de les seixanta-sis que té el complex, amb les quals permet esquiar per un circuit de 14 quilòmetres dels 70 que té. L'estació ha obert aquest dijous cinc dels seus quinze remuntadors. Aquesta situació equival al 20% dels quilòmetres esquiables i el 16,6% de les pistes obertes. En base a aquesta situació de neu, l'estació ofereix forfets de dia per a adults a un preu reduit de 23,5 euros.

Per la seva banda, Masella ofereix un escenari de neu amb més gruixos a les cotes altes. El Pla de Masella manté un gruix de 20 centímetres que al sector de Cap del Bosc és de 35 centímetres i de 55 cm al cim de la Tosa, ja a 2.535 metres d'alçada. Amb tot, l'estació manté obertes 30 pistes obertes de les 65 que té i sis remuntadors en actiu dels 18 de tot el comple que permeten realitzar circuits per 34 quilòmetres dels 74 que té, la qual cosa suposa el 46% de l'estació. El sector de l'Snowpark de la Pleta és tancat. Masella ofereix aquests dies el preu del forfet a 37 euros.

Pel que fa a Port del Comte ofereix els sectors de Querol, Sucre i Bòfia, amb 16 pistes obertes de les 37 que té que permeten esquiar per un circuit de 23,5 quilòmetres dels 50 que té, és a dir el 47%, amb quatre remuntadors actius.