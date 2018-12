La CUP de la Seu obre un procés perquè qui vulgui proposi els candidats a les municipals

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de la Seu ha anunciat l'obertura del procés per a la designació dels candidats que formaran la llista electoral per als comicis municipals del pròxim mes de maig. Segons han explicat des de la formació, «després d'haver recollit en els grups de debat oberts una cinquantena de propostes per a la millora i transformació social de la Seu, ara comencem a preparar la llista electoral de la candidatura, i ho farem també de forma participativa». Tant és així que, segons han detallat els portaveus de la CUP, «el procés per elaborar la llista constarà d'una primera fase propositiva que s'allargarà fins al 21 de desembre i en la qual tothom pot proposar candidats i candidates per tal de formar-ne part... Un cop tancada aquesta primera fase i fins al 18 de gener, les militants de la CUP ens posarem en contacte amb les persones proposades, per tal de saber si estan disposades a ser part de la llista electoral i el compromís que volen assumir durant els quatre següents anys». El 18 de gener, en una assemblea es farà un debat per establir les bases de la llista i l'equip de treball de la següent legislatura i, finalment, durant el mes de febrer s'aprovarà la llista definitiva. A fi que el màxim nombre de persones possible participi en aquesta primera fase propositiva, la CUP ha fet una crida «a tots els veïns i veïnes de la Seu a participar-hi i enviar propostes amb les persones que voldrien que formessin part de la llista». Les propostes es poden enviar a l'adreça seudurgell@cup.cat en un correu en el qual ha de constar el nom de les persones proposades, el seu contacte i l'ordre de la llista de forma opcional. La CUP també ha fet una crida a implicar-se a la candidatura assumint un compromís actiu per a tota la legislatura.