Una empresa especialitzada en el joc tria Puigcerdà per obrir-hi un bingo

L'empresa especialitzada en els jocs d'atzar i l'entreteniment Conei Corporación obre avui, divendres, a Puigcerdà el Bingo Cerdanya, un establiment pioner a la comarca i el Pirineu que ha de representar un nou pol d'atracció turística. La sala de jocs està cridada a ser un dels nous referents de la companyia. Per tal de donar-se a conèixer a la població local i facilitar que tothom sàpiga de quina oferta es tracta, els responsables de Conei Corporación han organitzat per a avui un acte d'inauguració oficial obert als veïns, els empresaris i les autoritats.

El Bingo Cerdanya obre portes en un local de més de mil metres quadrats del polígon de Sant Marc. Segons han explicat des de l'empresa impulsora, la tria de Puigcerdà ha vingut donada, d'una banda, per ser una zona geogràfica on l'empresa no era present i, de l'altra, pel fet que la Cerdanya és, al seu parer, un enclavament turístic estratègic per la presència de la segona residència i el turisme francès. El nou establiment ofereix dues sales, una panta inferior amb màquines recreatives i ruletes electròniques i un pis superior amb un bingo amb capacitat per a 115 persones.

Per als responsables de Conei Corporación, Puigcerdà i el polígon de Sant Marc era un lloc ideal per a l'obertura d'una nova sala de jocs per la seva comunicació fàcil a l'entrada de la vila, l'existència d'altres establiments d'oci nocturn i restauració a la zona i, també, per la proximitat amb el centre de Puigcerdà, segons han explicat des de la companyia. És previst que Bingo Cerdanya obri cada dia.

La presentació oficial en societat d'avui, programada per a les cinc de la tarda, inclou la contractació d'un servei d'autobusos des de Berga i la Seu d'Urgell per tal d'arribar al màxim nombre possible de persones del territori.