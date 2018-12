La firma del Casino de Lloret de Mar posa els peus a la capital cerdana

Conei Corporación és una empresa amb 20 anys d'experiència en el sector del joc. Actualment gestiona més de 9.000 màquines recreatives en establiments de restauració de tot l'Estat, més de noranta sales de joc i set bingos a Catalunya, el País Valencià, les Illes Canàries i les Balears, així com el Gran Casino Costa Brava de Lloret de Mar. El Bingo Cerdanya inclourà entre les seves opcions de joc ruletes i zona d'apostes esportives.

Per a l'obertura del Bingo Cerdanya, l'empresa ha creat una desena de llocs de treball a fi que l'establiment obri cada dia durant tot l'any, segons han explicat des de Conei. Aquests treballadors se sumen a una plantilla de prop d'un miler de persones. Des de la companyia han remarcat que les obres les han portat a terme també empreses del territori. Un altre dels elements que han jugat a favor de la instal·lació de Conei a la vall és el fet que un dels seus directius hi està vinculat.

La intenció de Conei no és obrir a la Cerdanya com a prova sinó consolidar l'activitat del joc com una oferta estable del turisme de la comarca. En aquest sentit, des de Conei han remarcat que la inversió s'ha fet per estar molts anys a Puigcerdà. Al polígon de Sant Marc el nou bingo conviurà amb una discoteca i restaurants, els quals queden separats de la trama urbana pel parc dels Quatre Camins, un fet que també ha agradat als directius de Conei a l'hora de triar la ubicació del nou establiment de joc.