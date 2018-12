Els escolars de la Seu aproven organitzar més actes familiars

La sala d'actes de l'ajuntament de la Seu va acollir dimarts el ple de constitució del Consell Municipal d'Infants (CMI) de l'actual curs 2018-2019, presidit per l'alcalde, Albert Batalla, i amb la participació de la regidora d'Infància de l'Ajuntament, Sílvia Iscla.

En aquesta primera sessió, l'alcalde va donar la benvinguda als nens i nenes que formen el Consell i els va cedir la paraula per tal que es presentessin personalment. Posteriorment, els 16 infants van prendre possessió com a membres d'aquest òrgan representatiu dels nens i nenes de la ciutat. El consell està format per alumnes de 5è i 6è curs de primària de les escoles la Valira, Albert Vives i Pau Claris, i el col·legi La Salle. En aquesta primera trobada, els 16 alumnes van votar per unanimitat els temes a treballar durant aquest curs escolar. La primera proposta aprovada va ser repetir la celebració d'una trobada de tots els alumnes de 5è i 6è de primària de tots els centres educatius de la Seu al Parc del Segre. L'altra proposta va ser programar més activitats per a infants i les seves famílies alguns diumenges al llarg de l'any.