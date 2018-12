Els metges de Barcelona guardonen el doctor Subirats

El doctor de l'Hospital de la Cerdanya i responsable del curs internacional de medicina de muntanya que se celebra anualment a la vall, Enric Subirats, ha rebut aquesta setmana el guardó a l'excel·lència professional per part del Col·legi de Metges de Barcelona.

El cap de l'àrea de Medicina Interna de l'hospital transfronterer ha estat distingit pels seus col·legues de professió, una representació de prestigi de la qual forma el jurat que atorga el premi, per la seva trajectòria en aquest camp a la Cerdanya. Segons han explicat des de l'hospital, el guardó reconeix els professionals i equips que han destacat per una trajectòria exemplar d'exercici de màxima qualitat i per l'enaltiment dels valors que configuren el professionalisme mèdic. Subirats desenvolupa la seva tasca mèdica i docent a l'Hospital de la Cerdanya i alhora a la Universitat de Girona i les pistes d'esquí de Masella, on dirigeix l'equip mèdic de l'estació.