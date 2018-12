Els productors i Adis creen la panera cerdana solidària

L'Associació Agroalimentària de la Cerdanya i la Fundació Adis d'ajuda a les persones amb discapacitat de la comarca han creat per a aquestes festes les paneres solidàries de quilòmetre zero. El nou producte de consum propi i regal té un doble objectiu, d'una banda promoure els productes alimentaris autòctons de la vall i, de l'altra, col·laborar en la inserció laboral de les persones amb risc d'exclusió.

El nou projecte neix sota el lema de «Producció a Cerdanya, Qualitat i Compromís Social» i s'emmarca en la col·laboració que mantenen les dues institucions per activar nous projectes empresarials i solidaris, entre els quals la pròxima obertura d'una botiga de productes agroalimentaris gestionada per persones amb diversitat funcional. En el projecte de les paneres, els usuaris de la Fundació Adis són els encarregats de preparar els lots al taller de l'entitat a Puigcerdà, així com de la distribució pels municipis de la comarca.

A les paneres s'hi pot trobar productes làctics, fruita, embotits, melmelades, ous, productes de forn, cervesa i patates, entre altres aliments de la vall. De paneres, que ja s'han començat a repartir a particulars, ajuntaments i entitats de la Cerdanya, n'hi ha de tres preus en funció del seu contingut: la Segre, que costa 55 euros; la Malniu, que costa 75 euros; i la Comabona, que en costa 125. Igualment, els responsables de la Fundació Adis i l'Associació Agroalimentària de la Cerdanya atenen encàrrecs a mida a fi d'adaptar-se als desitjos i pressupostos dels possibles clients.