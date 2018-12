Rosa Casafont proposa a la Seu el seu mètode d'educació

L'institut Joan Brudieu de la Seu ha convocat per a demà una conferència sobre l'educació en l'àmbit familiar i de l'ensenyament. La xerrada, que començarà a dos quarts de sis de la tarda, anirà a càrrec Rosa Casafont, llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona i formadora en els àmbits sanitari i educatiu.

Sota el títol «Educar-nos per educar», la conferenciant donarà eines a pares i professors per afrontar una educació de qualitat per als joves. La conferència es farà a la sala d'actes de l'institut i és oberta a tothom.

Casafont és autora de Viatge al teu cervell i Viatge al teu cervell emocional, així com coautora de Gimnasia emocional y Coaching, sota la coordinació de Rafel Bisquerra, i d' Educarnos para educar. Neuroaprendizaje para transformar la educación. Segons han explicat els organitzadors de l'acte, Casafont proposa un mètode pràctic sobre les capacitats de canvi i aprenentatge amb l'objectiu d'una millor qualitat de vida.