«Encara no podem dir amb quina inversió, però sí que volem potenciar el Tren Groc»

El Tren Groc és un dels grans atractius turístics de la Cerdanya, no tan sols per als visitants del costat nord sinó també per als del sud. A les oficines de turisme de Puigcerdà, la informació sobre els viatges amb el popular Canari continua sent de les més demanades. La línia ferroviària pateix, però, un procés de degradació i desinversió que ha fet mobilitzar els usuaris, que des de fa anys reclamen el reimpuls de l'equipament no tan sols des del vessant turístic sinó també com a mitjà de transport intern. El govern de la nova regió de l'Occitània amb seus a Tolosa i Montpeller s'ha posicionat, d'entrada, a favor de la modernització del Tren Groc. Els usuaris i veïns de la Cerdanya esperen veure traduïdes les bones paraules en fets...

Per a la Baixa Cerdanya el Tren Groc és també molt imporant, coneix la realitat geogràfica de la vall?

Sí, sí, és clar que la conec.

Quin és el seu projecte per al Tren Groc?

El nostre projecte consisteix evidentment a mantenir-lo per molts anys i modernitzar-lo el màxim possible, i destinar molts diners públics en la renovació de les vies.

Els usuaris xifren la necessitat de fer-hi una inversió de 150 milions d'euros per un període d'uns quinze anys...

De moment la suma final no ha estat fixada, però és evident que caldrà una quantitat colossal per als pròxims anys. En això estem d'acord.

Es podrà assolir aquesta inversió de 150 milions?

De moment no ho podem dir així pequè els termes no estan decidits. No estem forçosament d'acord amb tot el que està proposant la Societat Nacional de Camins de Ferro (SNCF)... però després, sí, haurà de ser una quantitat molt important.

En tot cas, el Govern de l'Occitània és favorable a destinar una inversió en el tren que li garanteixi la continuïtat...

Segur, segur.

Així, el tren de la Cerdanya podrà tenir un trajecte més ràpid i amb més freqüències tal com demana el Comitè d'Usuaris?

Més ràpid no ho crec, però amb més freqüències sí i, el que crec que és més important, amb més correspondències precisament a la Tor de Carol amb el tren espa-nyol. Crec que és important que el Tren Groc pugui enllaçar millor amb la línia de tren de Puigcerdà.

Quants trajectes creu que es podria assolir amb la modernització de la línia?

Crec que podríem augmentar fins a deu o dotze freqüències per dia, tot i que ara per ara això és complicat.

Amb quin calendari treballen per a l'execució d'aquest projecte amb l'SCNF i els representants del territori?, el Comitè d'Usuaris té l'esperança que en els pròxims mesos es desencalli finalment la negociació i s'anunciï un projecte definitiu.

No és fàcil de determinar. El cas és que l'SNCF ens ha fet unes propostes que avui per avui no ens satisfan i, per tant, encara no estem en una situació d'acord. No obstant això, continuarem negociant i, a la vegada, invertint en la línia, perquè cada any hi destinem mitjans per tal que es pugui mantenir el servei ferroviari.

Quin és el missatge que voldria transmetre respecte del govern regional sobre el futur del Tren Groc?

Per a mi, el missatge principal és que, pel que fa al govern regional de l'Occitània, estem a favor que el Tren Groc continuï sent el tren que permeti relligar Vilafranca amb la Cerdanya i el territori espanyol, evidentment.