Masella xifra en 24.700 els esquiadors rebuts durant el pont de la Puríssima

L'estació d'esquí de Masella ha xifrat en 24.700 els esquiadors que aquest pont de la Puríssima han passat per les seves pistes. Els responsables del camp de neu han fet un balanç molt positiu dels festius i s'han vist afavorits pel fet que altres estacions del Pirineu no han tingut prou neu per obrir.

També n'han fet una bona valoració els hotels situats al peu de les pistes, que han tingut una ocupació del 100%, segons han remarcat fonts de l'estació.

Responsables de Masella han remarcat que l'estació ofereix 34 quilòmetres esquiables amb 600 metres de desnivell en molt bones condicions, del cim de la Tosa, situat a 2.535 m, als sectors de Coma Oriola i Jumbo Tosa, a la cota 1.900 m. La resta del desnivell s'ha habilitat fins al pla de Masella per tal de poder fer l'última baixada fins a la cota 1.600 metres, tal com han apuntat des de l'estació. Amb tot, Masella ha assegurat que ha estat una de les millor opcions del Pirineu en aquest pont.