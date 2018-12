Promsa desmunta l'antiga gravera del Segre abandonada més de quinze anys

L'empresa Promotora Mediter-ránea (Promsa), especialitzada en el sector de la construcció, ha començat a desmantellar l'antiga gravera que tenia abandonada des de feia uns quinze anys a la ribera del Segre, en uns prats del costat dret del riu al terme municipal de Prats i Sansor. L'Ajuntament ha demanat a la companyia, amb una important presència a la comarca, que desmunti el material i estructures abandonades perquè corrien perill de caure.

L'alcalde de Prats, Jordi Rosell, ha explicat que les estructures, i molt especialment una gran sitja metàl·lica, corrien el perill de caure i fer mal a algú: «Era un perill perquè encara estava mig carregada de ciment de quan funcionava. Estava a punt de caure i calia fer una neteja i endreçar-ho». L'antiga gravera ocupava uns prats la ribera dreta del Segre pròxims a l'ermitatge de Quadres i el Camí de Sant Jaume, raó per la qual hi passa molta gent a peu, en bici o a cavall, tot i les tanques que els últims anys n'han delimitat l'espai. Davant aquest perill, el consistori i Promsa mantenen converses per concretar l'abast de l'0peració.

En aquest sentit, l'enginyer portaveu de l'empresa, Esteve Tallaferro, ha explicat que la voluntat de la companyia és desmantellar tota l'antiga gravera: «Com que estava inactiva, s'ha considerat convenient desmantellar-ho tot. No tenia per què estar abandonat, amb tot de ferralla a l'exterior fent mal a la vista». Tallaferro ha explicat que «de moment estem desmuntant les instal·lacions i es deixarà l'espai el màxim endreçat possible. Ens falta concretar amb l'Ajuntament si també es tiraran a terra les parets de formigó que hi queden».

Fons de Promsa han apuntat que l'actuació estarà acabada les pròximes setmanes, abans que s'acabi l'any. Promsa va adquirir la gravera d'una anterior compa-nyia en la qual també tenia una participació, però mai no la va reimpulsar. Extreia grava del Segre des d'uns prats particulars.