Roben les tauletes digitals que utilitzen els nens de l'escola de Llívia

L'Ajuntament de Llívia ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra pel robatori de bona part dels aparells electrònics que ha patit aquesta setmana l'Escola Jaume I. Segons ha denunciat l'alcalde, Elies Nova, uns lladres van entrar a l'edifici i en van robar les tauletes digitals que utilitzen els nens així com dues càmeres de fotografia.

L'alcalde ha lamentat els fets i ha valorat els 21 dispositius tàctils en uns 6.000 euros. Es dona la circumstància que el mateix Elies Nova va entregar els dispositius a l'escola el mes de març d'aquest any en un acte en el que també hi va prendre part el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Josep Pere Polanco. Les tauletes les havia aportat el mateix consistori per tal que les utilitzessin els alumnes d'educació infantil i els de primària en les seves activitats a l'aula. Amb tota probabilitat el robatori es va produir durant el cap de setmana, el qual va coincidir amb el pont de la Puríssima i l'increment general dels habitants a tota la Cerdanya. L'alcalde de Llívia ha assegurat que els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per mirar de trobar els autors del robatori.