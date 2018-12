L'Estat confia a l'hospital cerdà el servei mèdic de la base a l'Antàrtida

Dos metges de l'Hospital de Cerdanya s'ocuparan a partir d'aquesta pròxima setmana de la gestió mèdica de la base a l'Antàrtida del Consell Superior d'Investigacions Científiques. En dos torns de dos mesos, els professionals cerdans gestionaran i crearan el protocol d'actuació mèdica a la base Juan Carlos I. L'òrgan estatal ha confiat a l'Hospital de Cerda-nya el projecte assistencial de la base per l'expertesa de l'equip mèdic cerdà en medicina d'urgències en medi natural i condicions hostils.

El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) vol que la base tingui un protocol mèdic homogeneïtzat i que, per tant, no depengui de cada equip que temporalment se'n fa càrrec durant l'estiu antàrtic, que és quan la base està habitada. A l'estiu antàrtic, que comença ara, la temperatura mitjana a la base és similar a la de la Cerdanya. La missió de l'hospital transfronterer serà, doncs, fixar com s'hi han de fer les actuacions, com s'ha d'usar el material i gestionar els medicaments, entre altres tasques. La connexió entre el CSIC i l'hospital s'ha establert a través del cap d'Urgències cerdà, Iñigo Soteras, que gaudeix d'una gran reputació a nivell internacional en l'àmbit de les emergències i ja ha estat treballant a la base. La intenció del CSIC i de l'hospital és consolidar en el futur aquesta relació de tutela i fixar-ho en un conveni. Els dos metges cerdans, que han volgut mantenir-se en l'anonimat fins a la tornada, aprofitaran l'estada per realitzar investigacions sobre les patologies mediambientals, la conservació i dispensació de medicaments i aspectes psicològics en aïllament i clima hostil.