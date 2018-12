L'avet solidari dels desitjos de Puigcerdà recapta 6.000 euros

L'acció solidària «Omplim l'arbre dels desitjos», organitzada per l'Associació Universitària de la Cerdanya (AUCer) en col·laboració amb l'Ajuntament de Puigcerdà, ja ha aconseguit recaptar 6.000 euros per a La Marató de Televisió de Catalunya. Segons han explicat des de l'AUCer, l'acció ha aconseguit penjar un miler de boles de Nadal a l'avet instal·lat davant el campanar. La implicació de veïns i visitants ha permès recaptar 5.800 euros per a La Marató. La iniciativa es va portar a terme durant el cap de setmana passat. Entre els col·laboradors en l'acció hi va haver l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, i el president de l'AUCer, Francesc Armengol, segons ha remarcat l'entitat. L'avet quedarà a partir d'ara com a part de la decoració nadalenca del centre de la vila. L'acció va tenir l'ajuda d'empreses locals. La trobada es va completar amb una actuació del grup Jove i Júnior de Dansart i una degustació de vi calent i dels dolços cerdans.