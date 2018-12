Ordeig demana al Parlament un pla per recuperar les finques agràries en desús al Pirineu

El diputat del PSC i candidat a les eleccions municipals de la Seu, Òscar Ordeig, ha presentat al Parlament una proposta d'esmena a la llei d'espais agraris per elaborar plans específics de suport a les finques en desús al Pirineu. Segons han explicat des del PSC, la proposta demana que el departament d'Agricultura elabori «un programa específic, amb accions i recursos complementaris de suport, per evitar l'abandonament de les finques a les zones de muntanya amb l'objectiu de compensar les dificultats climàtiques i orogràfiques que dificulten la viabilitat econòmica de les explotacions agràries i ramaderes al Pirineu». En aquest sentit, Ordeig ha afirmat que «és una bona oportunitat per promocionar i protegir el sector primari al Pirineu, molt necessitat de suport públic». Per la seva banda, Compromís per la Seu ha afirmat que «celebra aquesta proposta i reivindica el sector primari a la Seu i a la comarca com a clau en el futur econòmic de la ciutat».