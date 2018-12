Puigcerdà reurbanitza els polígons industrials de l'Estació i la Closa

L'Ajuntament de Puigcerdà s'apressa entre aquest final de setmana i l'inici de la que ve a aplicar el pla de millora dels polígons industrials, que permetrà renovar els carrers dels dos principals entorns empresarials de la vila. Es tracta dels polígons industrials de la Closa i de l'Estació, en els quals el mateix consistori ha reconegut que fa més d'una dècada que no es fan actuacions de millora. El projecte té un pressupost de 150.000 euros i ha d'estar enllestit per a l'inici de la campanya turística de Nadal.

Les màquines van entrar dimecres a la tarda al polígon de l'Estació per renovar el ferm des de la carretera nacional, on hi ha equipaments molt utilitzats com ara la deixalleria i la seu de la Inspecció Tècnica de Vehicles, fins al barri del Pont de Sant Martí. Aquest és l'espai que ocupen actes multitudinaris com ara la Fira Ramadera. L'actuació també inclou el carrer Pont de Sant Martí entre l'avinguda Pirineus i el carrer Pas de la Casa, ja al polígon de la Closa. Les obres també inclouen la renovació de la senyalització horitzontal. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha remarcat que es tracta d'un projecte molt important perquè «posem al dia els dos polígons industrials més antics de Puigcerdà renovant-ne l'espai públic. Calia, més enllà d'una acció de manteniment, fer els carrers nous perquè fa molts anys que no s'hi actua i, en canvi, són també dels principals vials d'entrada a la vila i, alhora, dels que concentren més activitat econòmica».

Els 150.000 euros del pressupost els aporta el consistori amb fons propis. L'empresa adjudicatària és Romà SA Infraestructures i Serveis.