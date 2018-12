All estrenarà per Nadal el nou centre urbà amb la renovada plaça Major

All ja disposarà aquestes pròximes festes de Nadal del nou centre urbà amb la renovada i ampliada plaça Major, que passarà de ser un racó al carrer de davant de l'Ajuntament a un espai ampli amb arbrat i zona d'esbarjo capaç d'acollir activitats.

L'Ajuntament d'Isòvol, terme que aglutina els pobles d'Isòvol, Olopte i All, on hi ha el consistori, s'ha afanyat a acabar les obres abans de l'arribada del fred intens que dificulta l'activitat constructiva a la Cerdanya i també per tenir el nou centre a punt per Nadal.

L'equip de govern vol donar a la nova plaça un caràcter especial i té sobre la taula el projecte d'instal·lar al nou espai algun element escultòric o referencial que recordi l'antic edifici que s'ha enderrocat per obrir la nova plaça, que els últims anys ha acollit la casa consistorial i anteriorment l'escola del poble.

Aquests dies els operaris treballen en la nova cobertura del terra de la plaça amb la previsió que els pròxims dies ja puguin dedicar-se a l'embelliment amb el mobiliari urbà i acabats del disseny arquitectònic. L'objectiu de l'Ajuntament en aquesta actuació és propiciar la creació d'un espai de trobada veïnal i vida social al centre d'un poble que fins ara no tenia per la forma allargassada de la trama urbana. El projecte ha tingut un pressupost al voltant dels 210.000 euros que el consistori ha aportat gràcies a les subvencions de la Generalitat i el retorn de la taxa turística. La nova plaça neix de la unió del solar que ha deixat l'antic ajuntament amb l'espai del camí del Nord. El disseny preveu una zona d'aparcament i una altra de verda a la part inferior. El projecte ha permès aixecar, al fons de la nova plaça, el nou edifici consistorial.

L'alcalde d'Isòvol, Pere Oliu, ha explicat que «les obres de la plaça han estat laborioses. Van començar al juliol i a l'agost es van aturar, però suposo que, si fa bo, s'acabarà en un termini d'unes dues setmanes». Oliu ha avançat que l'equip de govern municipal té la intenció de convocar, passades les festes de Nadal, un acte popular per inaugurar el nou espai urbà: «Ara no, ho farem a la primavera perquè volem esperar a tenir l'escultura que recordi els antics usos de l'edifici que s'ha tirat a terra. N'estem parlant i per tant és una mica prematur, però volem que sigui un símbol».