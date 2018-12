La Seu integra el parc del Cadí amb la trama urbana i l'entorn de la catedral

L'Ajuntament de la Seu ha encarat aquesta setmana la recta final de les obres de reforma del parc del Cadí, al cor del nucli antic. Les obres han consistit en la retirada de mobiliari urbà antic com ara bancs i papereres i l'eliminació de la tanca verda d'arbustos que separava aquest espai verd del centre del carrer Ramon Llambart. La barrera vegetal s'ha substituït per unes escales de pedra natural que donen accés a la plaça de forma progressiva. Igualment, el projecte ha permès renovar el mobiliari urbà en la seva totalitat, amb parterres de corten i bancs perquè passejants i visitants s'hi puguin asseure per gaudir de la panoràmica del Cadí o de l'absis de la catedral. Damunt del dipòsit d'estella s'ha creat un espai també per seure en grup, que alhora farà funcions d'escenari. Finalment, la tanca del mirador s'ha renovat íntegrament. De cara a la primavera, es plantarà gespa en els diferents parterres. L'objectiu del projecte és integrar l'espai als carrers.