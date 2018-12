L'Alt Urgell fa un taller per a joves per millorar l'autoestima i la situació laboral

L'Alt Urgell ofereix aquesta setmana, coincidint amb l'inici de les vacances escolars de Nadal, una nova eina als joves per a la seva integració al món laboral. Es tracta d'un taller que té com a objectiu aprofitar i posar en valor les principals capacitats de cada persona a l'hora de buscar una feina. Així, el taller «Valora't per trobar la millor feina» se celebrarà demà, dimecres, entre les deu del matí i les dotze del migdia a l'Oficina Jove de l'Alt Urgell.

El taller l'impartiran responsables de l'Institut Talent Global i va adreçat de manera especial als joves entre 16 i 35 anys que estan en procés de recerca de treball o volen millorar la seva ocupació actual. Segons ha explicat l'Ajuntament de la Seu, l'activitat se centra en un taller d'apoderament que té l'objectiu de connectar i identificar els valors personals per reforçar l'autoestima i l'estabilitat emocional, i així poder dissenyar el propi projecte professional. Així, en el taller es fomenta l'autoestima i la motivació com a elements que determinen l'èxit o el fracàs. Igualment, també es treballaran, entre altres continguts, els valors personals concebuts com la brúixola personal de cadascú, la qual orienta el camí per aconseguir trobar la millor feina.

La inscripció al taller és gratuïta però les places són limitades, i l'activitat té el suport de Joventut de la Generalitat i la Diputació de Lleida.