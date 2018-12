L'estació de Tuixén rectifica els circuits de raquetes per protegir l'hàbitat del gall fer

L'estació d'esquí nòrdic de Tuixén-la Vansa ha portat a terme un projecte de redefinició dels circuits marcats per al passeig amb raquetes de neu amb l'objectiu d'evitar la interferència amb l'hàbitat del gall fer, l'au més gran entre les gallinàcies que es pot trobar al Pirineu central i que està en perill de desaparició.

En aquesta temporada que ha començat de manera excel·lent per a l'estació, fins al punt que és ara per ara l'única oberta d'esquí nòrdic a l'Estat i del Pirineu, els seus responsables han considerat que calia variar algunes pistes, situades al voltant dels 2.000 metres d'alçada, perquè l'activitat turística no malmeti la presència a l'entorn d'aquesta au emblemàtica.

El departament de Territori compta que n'hi ha uns 400 mascles a tot el país i no més de mil exemplars sumant-hi les femelles i els joves. El director de l'estació, Albert Nadal, ha explicat que el gall fer habita en certs punts de l'estació i a l'hivern la seva situació és delicada perquè alguns circuits travessen el seu hàbitat natural. Amb l'objectiu que no ho facin, l'estació ha preservat lluny dels visitants espais on viu l'au. La mesura respon al fet que tant el ministeri de Medi Ambient com la Generalitat han situat aquesta espècie entre les més amenaçades. Una de les seves principals amenaces és l'activitat lúdica com ara l'esquí o les raquetes en entorns naturals d'alçada.

En els últims anys la població de mascles ha tingut una davallada del 34%. En aquest sentit, el departament apunta que «l'augment de les pertorbacions en un medi que habitualment era tranquil, sobretot durant els mesos d'hivern en què la neu impedia l'accés als boscos amb galls, fa que els ocells siguin molestats de manera continuada, se n'incrementa el nivell d'estrès i, per tant, les possibilitats que siguin depredats o morin per malalties». En les primeres setmanes de la temporada, que està sent excepcional amb una arrencada a principi de novembre, l'estació de Tuixén-la Vansa ha rebut al voltant de 7.000 usuaris, una xifra que suposa entre el 25% i el 30% dels que va rebre l'any passat. El 40% d'usuaris són de raquetes de neu.