La Cerdanya aprova un pressupost de set milions que creix en serveis socials

El Consell Comarcal de la Cerdanya va aprovar dilluns al vespre un pressupost per a l'exercici 2019 de 7.017.00 euros, una xifra que augmenta el 14,6% respecte de l'any passat, és a dir, 898.150 euros, per l'increment de partides com la de Serveis Socials, amb la qual el Consell vol afrontar un projecte d'ampliació dels locals que té a Puigcerdà.

La creixent tasca que porta a terme l'àrea social del Consell ha empès l'òrgan comarcal a ampliar les dependències que actualment ocupa al carrer Alfons I de la capital cerdana. El projecte d'ampliació es basa en l'ocupació, en règim de lloguer, d'uns locals que hi ha a tocar dels actuals.

El projecte d'obres que durant el 2019 s'hauran de fer als locals preveu que els dos espais es comuniquin internament per crear una sola oficina. La partida de Benestar Social serà per a aquest 2019 de 692.000 euros, amb els quals també es pagaran dues noves incorporacions.

Sobre aquest projecte, el president del Consell, Ramon Moliner, ha explicat que «amb els anys el departament de Serveis Socials és el que ha crescut més i necessitem espais per ubicar-hi els professionals». Les noves dependències permetran atendre millor i amb més intimitat els usuaris i obrir nous despatxos per als tècnics».

La resta de partides clau del pressupost del Consell són les d'Ensenyament, amb una dotació de 738.000 euros i la que es destina a la gestió de les depuradores, amb una inversió d'1.190.000 euros. Entre les partides que més augmenten, a més de la de Serveis Socials, hi ha la de Turisme, que registra una nova incorporació, la de l'Arxiu Comarcal, que ajudarà els ajuntaments en la gestió de documents i l'aplicació de l'administració oberta, així com la partida de contractacions temporals per als programes del Servei d'Ocupació (SOC). El capítol de personal comporta una partida d'1.820.600 euros.



Coordinador per al Feder

Sobre el pressupost, Moliner també ha argumentat que la gestió del programa Feder «ens provocarà la contractació d'una persona que coordinarà les actuacions dels ajuntaments, de manera que si bé el titular serà el Consell, i qui farà les adjudicacions i les certificacions serà el Consell, ho farà amb els diners que li aniran passant els els ajuntaments».